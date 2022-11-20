Sait Karafırtınalar: Ben alacağımı aldım

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Ben alacağımı aldım, çok fazla skora takılmadan hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oynanan oyun ve verilen mücadele benim için çok fazlasıyla yeterli. Sadece sonucu alamadık. İlk 30 dakika kontrol tamamen bizdeydi. O dakikalar içerisinde birkaç tane pozisyon bulduk değerlendirebilirdik ama olmadı. Devre biterken rakibe oyun üstünlüğünü verdik ama ikinci devre yine kontrolü aldık. İlerleyen dakikalarda zorunlu değişiklikler olunca arka tarafta da değişiklikler yapmak zorunda kaldık ve daha ilk pozisyonda penaltıdan geriye düştük. Ondan sonra 3-4 tane daha net pozisyonumuz var. Ben alacağımı aldım, çok fazla skora takılmadan hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Verdikleri mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.