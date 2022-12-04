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Spor

Sait Karafırtınalar: Bir sezonda yediğimiz golü bir maçta yedik

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Altay'a 5-1 yenilen Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA4 Aralık 2022 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Sait Karafırtınalar: Bir sezonda yediğimiz golü bir maçta yedik
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Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Altay'a 5-1 yenilen Dyorex Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın değerlendirilecek bir yanının olmadığını söyledi.

Oyunun kontrolünün kendilerinde olmasına rağmen kapalı savunmayı aşmakta zorlandıklarını kaydeden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

Maçın başında bir pozisyon vardı. Belki onu gol yapabilseydik, skor çok daha farklı olabilirdi. Ondan sonra ilk yediğimiz golde VAR'a gidildi ama gol kararı çıktı. Biraz el var gibi görünüyor. İkinci pozisyon faul değildi ama bunlara takılmayacağız. Neticesinde 5 gol yedik, hepsinde hakem hatalıydı veya rakip bir avantaj sağladı diye yemedik. Bizim de kendimizde hatalar aramamız gerekiyor ama biz daha önceki maçlarda galip geldiklerimizde nasıl takılmıyorsak bu maça da takılmayacağız. Bir an önce bunu unutup, hafta sonu Bandırma maçına var gücümüzle hazırlanacağız. Bence günün manşeti bir sezonda yediğimiz golü bir maçta yedik. Bizim adımıza üzücü bir durum bu, bazı maçlar bu şekilde bitebiliyor. Futbolda bunlar var ama altından kalkabiliriz, takımıma güveniyorum.

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