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Spor

Sait Karafırtınalar: Gösterdiğimiz mücadeleden tatminkarım

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA17 Aralık 2022 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Sait Karafırtınalar: Gösterdiğimiz mücadeleden tatminkarım
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Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçla ilgili "Eyüpspor ilk defa içeride puan kaybetti o puanı da biz aldığımız için sevinçliyiz. Sabrın sonunda istediğimiz pozisyonu bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar bası toplantısında açıklamalarda bulundu. Eyüpspor'un iç sahada ilk kez kendi takımına karşı puan kaybettiğine değinen Karafırtınalar, "İyi savunduk. Zaten takım halinde iyi savunma yapıyorduk. 2 haftaya kadar en az gol yiyen takımlardan biriydik. Eyüpspor ilk defa içeride puan kaybetti o puanı da biz aldığımız için sevinçliyiz. Sabrın sonunda istediğimiz pozisyonu bulduk ama değerlendiremedik. Alınan 1 puan çok değerli. Kupa maçının ardından ligi Erzurum'da bitireceğiz. Ağır saha şartları maç temposu derken bugün gösterdiğimiz mücadeleden tatminkarım." şeklinde konuştu.

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