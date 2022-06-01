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Spor

Sait Karafırtınalar resmen Boluspor'da

Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sait Karafırtınalar'la 2 yıllık mukavele imzalandı.

Sait Karafırtınalar için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde başkan Savaş Abak'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Boluspor Kulüpü Başkanı Savaş Abak, ligin bu yıl ağustos ayının ilk haftası başlayacağına dikkati çekerek, "Biz de hoca tercihimizi biraz erken yapalım istedik. Sait Hoca'yı Bolu camiası, taraftar daha önceden biliyor. Kendisiyle 2 yıllık sözleşme yaptık. Hocamızın ve Boluspor'un hedefleri var. Kendisine Boluspor hakkında bilgiler de verdik. Mali tabloyu bilmek hocamızın hakkıdır. Anlaşmaya vardık. İnşallah Boluspor camiası için hayırlı uğurlu olur." diye konuştu.

Daha önce Boluspor ile çalıştığını hatırlatan Sait Karafırtınalar ise "Camiayı ve beklentileri biliyoruz. Burada daha önceki çıtamız çok yüksek. Biz de inşallah bu çıtayı aşmayı hedefliyoruz. Ekibimle birlikte elimizden ne geliyorsa yapıp, bunu hayata geçirmek istiyoruz. Bunun taraftarın desteği ve camianın birleşmesiyle daha kolay olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel şeylere imza atarız." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, kendilerini güzel bir sezonun beklediğini, Bolu halkını da tribünlerde görmek istediklerini sözlerine ekledi.

İmza törenine, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yöneticiler ve taraftarlar da katıldı.

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