Sait Karafırtınalar: Skordan daha çok oynanan oyun bizi mutlu ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, iyi bir oyunla galibiyet almanın sevindirici olduğunu söyledi.

İyi bir oyunla galibiyet almanın sevindirici olduğunu belirten Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Yine iyi bir oyunla gol yemeden tek farklı galibiyet bizim adımıza çok sevindirici. Hamlelerimizden sonra gelen bir golden sonra kazanmak sevindirici. Böyle soğuk bir havada içimizi ısıttılar. Skordan daha çok oynanan oyun bizi mutlu ediyor. Geçen hafta deplasmanda da aynı oyunu oynadık ama skora yansıtamadık. Bu sefer yansıttık. Biraz zorlanıyoruz, bu gerçek ama bununda üstesinden geleceğiz. Neticesinde kazanmak önemliydi." dedi.