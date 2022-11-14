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Spor

Sakarya'da 2 gol var, kazanan yok

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
Sakarya'da 2 gol var, kazanan yok
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak, Anıl Usta, Mert Bulut

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 77 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 68 Kanianga), Donkor, Nalepa (Dk. 86 Yasin Pehlivan), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 77 Ozan Sol), Hurşit Taşçı (Dk. 68 Woolery), Ümit Kurt

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Koray Altınay, Bolasie (Dk. 83 Sefa Yılmaz), Van den Hurk (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Deniz Hümmet, Alper Potuk (Dk. 83 Miya), Bahadır Öztürk, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Mithat Pala, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Benhur Keser)

GOLLER: Dk. 45+2 Nalepa (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 64 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 62 Ümit Kurt, Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Dk. 20 Van den Hurk (Çaykur Rizespor)

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