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Spor

Sakarya'da kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Sakaryaspor ile Keçiörengücü berabere kaldı.

9 Ağustos 2024 Cuma 23:27 - Güncelleme:
Sakarya'da kazanan çıkmadı
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Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 1-'lik eşitlikle bitti.

Ersan Parlatan yönetimindeki konuk ekip Keçiörengücü maçın 49. dakikasında Aliou Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Suat Kaya'nın başında olduğu Sakaryaspor, 55. dakikada Max Gradel'in asisti, Emre Demir'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele eşitlikle son buldu.

Bu beraberliğin ardından Sakaryaspor ve Keçiörnegücü sezona 1'er puanla başladı.

1. Lig'de gelecek hafta Sakaryaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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