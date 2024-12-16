İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9674
  • EURO
    36,7439
  • ALTIN
    2993.78
  • BIST100
    10094.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor, 10 haftadır düşme hattında
Spor

Sakaryaspor, 10 haftadır düşme hattında

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun 7. haftasında girdiği düşme hattından 10 haftadır çıkamıyor.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Sakaryaspor, 10 haftadır düşme hattında
ABONE OL

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1, Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraberliklerle başlayan Sakarya ekibi, ligin 4. haftasında 4 puanla 15. sırada yer aldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 8. sıraya yükselen Sakaryaspor, MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek 7. haftada 7 puanla düşme hattı girerek 17. sıraya geriledi.

Ligde 16 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda 20 puan toplayan Sakaryaspor, 18. sırada bulunuyor.

Sakarya ekibi, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Geçen sezon play-off finalinde Sipay Bodrum FK'ya normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, 10 haftadır düşme hattından çıkma mücadelesi veriyor.

Ligin normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.

Lig'i 17, 18, 19. ve 20. sırada bitiren takımlar ise küme düşecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.