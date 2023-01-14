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Spor

Sakaryaspor deplasmanda Göztepe'yi tek golle yendi

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Sakaryaspor deplasmanda Göztepe'yi tek golle yendi
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Spor Toto 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Sakaryaspor ceza sahasına girerken Ali Akman'la Donkor arasındaki mücadele sırasında VAR'dan Donkor'un topa elle müdahale ettiği yönündeki uyarı üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu pozisyonu izledi. Ancak Donkor'dan önce Ali Akman'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi.

Müsabakanın ikinci yarısında Sakaryaspor tribününden bir taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları müsabakayı takip edemedi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Palmer (Dk. 46 Mamah), Tuğbey Akgün (Dk. 82 Atanga), Yalçın Kayan, Yunus Emre Gedik, Yasin Öztekin (Dk. 69 Kvasina), Ali Akman (Dk. 90+2 İzzet Furkan Malak)

SAKARYASPOR: Furkan Köse, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Donkor, Ümit Kurt, Hüsamettin Tut, Roshi, Serkan Odabaşoğlu, Milosevic (Dk. 61 Hakan Yavuz), Burak Süleyman (Dk. 90+6 Çağlayan Menderes), Nalepa (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Kasongo

GOL: Dk. 80 Kasongo (Penaltıdan) (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Lukas Erhan Gottwalt, Dk. 77 Emir Ortakaya, Dk. 89 Yunus Emre Gedik, Dk. 90+1 Ekrem Kılıçarslan (Göztepe), Dk. 90+6 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

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