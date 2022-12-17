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Spor

Sakaryaspor evinde 2 golle kazandı

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 18:27 - Güncelleme:
Sakaryaspor evinde 2 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Burak Cansız

SAKARYASPOR: Furkan Köse, Kasongo, Donkor, Nalepa, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 90+4 Çağlayan Menderes), İsmail Erdoğan, Miloseviç (Dk. 72 Woolery), Ozan Sol (Dk. 58 Burak Süleyman), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Sami Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök (Dk. 83 Seyit Ali Kahya), Barış Alıcı, Abdullah Şahindere, Bieliaiev (Dk. 83 Baran Başyiğit), Aksel Aktaş (Dk. 61 Kağan Özkan), Hüseyincan Kırıkcı (Dk. 90+6 Eralp Aydın)

GOLLER: Dk. 16 Kasongo, Dk. 79 Metehan Mert (kendi kalesine) (Sakaryaspor), Dk. 26 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 90+7 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

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