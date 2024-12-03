Sakaryaspor evinde kazandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Sakaryaspor evinde Ufuk Kahraman'ın yönetimindeki Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Sakaryaspor'un gollerini 44. ve 47. dakikalarda Mendy Mamadou kaydederken, Boluspor'un tek golünü 33. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2 maç aranın ardından kazanan Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltirken, Boluspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Boluspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.