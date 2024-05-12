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Spor

Sakaryaspor finalde rakibini bekliyor!

Trendyol 1. Lig'de normal sezon dün oynanan mücadelelerde sona erdi. Ligi 3'üncü sırada bitiren Sakaryaspor, play-off finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

AKŞAM12 Mayıs 2024 Pazar 08:52 - Güncelleme:
Sakaryaspor finalde rakibini bekliyor!
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Trendyol 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından tablo netleşti. Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Eyüpspor lider, Göztepe de 2. sırada yer alarak adını bir üst lige yazdırdı. Kocaeli'ni 2-0 yenen Sakaryaspor ise 3. sıradaki yerini koruyarak direkt olarak adını play-off finaline yazdırdı. Tatangalar, 52'de Del Valle ve 88'de Dino Ndlovu'nun golleriyle ezeli rakibini mağlup etti 4. sıradaki Bodrum FK, 5. Alahtcı Çorum ve 6. Kocaelispor ise play-off mücadelesi verecek.

BOLU 90+3'TE GÜLDÜ

Boluspor ise 90+3. dakikada bulduğu golle Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yendi ve 7. sıradan play-off'a kalan son takım oldu. Son dakikalarda yediği golle Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği ise 8. sırada tamamlayarak play-off 4'lüsünün dışında kaldı. Play-off yarışının diğer adaylarından olan Teksüt Bandırmaspor da deplasmanda Adanaspor'a 1-0'lık skorla yenilerek play-off şansını kaybetti.

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