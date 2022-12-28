Sakaryaspor ikinci yarıya hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 2022-2023 sezonunun ikinci devresinin hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Özbalta, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında final niteliğinde maçlar oynayacaklarını söyledi.

İlk devrede telafisi olan maçlar oynadıklarını dile getiren Özbalta, "Şu anda hem düşme hattında olsun hem ilk 7'ye girme amacıyla lige hazırlanan takımlar olsun hem de ilk 2'ye girmek için mücadele eden takımlar olsun ciddi, çetin bir mücadele olacak." dedi.

Özbalta, transfer çalışmalarına değinerek, "Transferde ince eleyip sık dokuduk. Sağolsun Cumhur (Genç) başkan, birebir ilgileniyor bu konuda. Hemen hemen her gün konuşuyoruz. Özellikle transfer yapılmasını o da istiyor. O da içeride verilen emeğin farkında. Sakaryaspor'un çıktığı ilk senesinde oyuncuların gösterdiği çabadan memnun. Sakaryaspor, ligde bulunduğu konumdan asla memnun olmayacaktır. İnşallah istediğimiz tarzda, buradaki arkadaşlara ciddi manada katkı sağlayacak oyuncular aramıza katılacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarına 31 Aralık Cumartesi gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde devam edecek Sakaryaspor, bir günlük iznin ardından 2-12 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.