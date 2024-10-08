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Spor

Sakaryaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 7 puan çıkartan ve küme düşme hattında yer alan Sakaryaspor, 9. haftada konuk edeceği İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

AA8 Ekim 2024 Salı 19:58 - Güncelleme:
Sakaryaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Jakub Szumski ile Salih Dursun katılmadı.

Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının, 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da zemin bakımı tamamlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanması planlanıyor.

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