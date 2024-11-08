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Spor

Sakaryaspor, Kocaelispor maçına hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

8 Kasım 2024 Cuma 18:31 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Kocaelispor maçına hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, antrenmanı ziyaret ederek futbolcular, teknik direktör Bakkal ve Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'le sohbet etti.

Takıma baklava ikram eden Alemdar'a, Sakaryaspor forması hediye edildi.

Alemdar, Kocaelispor maçının şehir için önem arz ettiğini belirterek, takımdan galibiyet beklediklerini ifade etti. Alemdar, daha sonra Sakaryaspor heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sakaryaspor ile Kocaelispor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

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