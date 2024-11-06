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Spor

Sakaryaspor, Kocaelispor mesaisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Marmara derbisinde evinde Kocaelispor'u konuk edecek olan Sakaryaspor, zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam etti.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Kocaelispor mesaisini sürdürdü
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Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Marmara derbisinde 40. karşılaşmasını yapacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Ayrıca, Sakarya Kadın Futbol Kulübü yöneticileri ve oyuncuları da yeşil-siyahlı takıma destek vermek için tesislere gelerek zorlu Kocaelispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

Yeşil-siyahlılar, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Kocaelisporla Yeni Atatürk Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

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