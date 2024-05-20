Sakaryaspor play-off finalinin hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Süper Lig için oynanacak play-off finaline doğrudan yükselen yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıktı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Hastalığı bulunan Dino Ndlovu ve Zdravko Dimitrov ile sakatlıkları süren Kabongo Kasongo ve Odise Roshi antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Demirbakan, gazetecilere, yaklaşık 20 gündür maç oynamadıklarını, bunun dezavantaj olduğunu fakat yüklemeleri müsabaka seviyesinde yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Ne kadar başarılı olduğumuzu final maçında göreceğiz. Diğer rakiplerimiz oynaya oynaya geldi. Artık final maçında süreyi kim iyi kullanmışsa o bir adım önde olacak." diye konuştu.

Çalışmalara devam ettiklerini anlatan Demirbakan, play-off grubunun en iyi kadrosuna sahip olduklarını kaydetti.

Sakaryaspor, Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK'yi karşı karşıya getirecek play-off 2. tur eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.