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Spor

Sakaryaspor, Süper Lig hayali için son antrenmanına çıktı

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, Süper Lig vizesini almak için son antrenmanına çıktı. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda taraftarın coşkusu adeta maç etkisi bıraktı.

IHA28 Mayıs 2024 Salı 01:50 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Süper Lig hayali için son antrenmanına çıktı
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için Bodrumspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlılar, 30 Mayıs günü gerçekleşecek olan müsabakanın son antrenmanına Atatürk Stadyumu'nda çıktı. Takım, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği idmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Stadın maraton bölümünü dolduran taraftar ise tezahürat ve meşalelerle oluşturduğu coşkuyla antrenmana maç etkisi bıraktı.

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