İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2022 Pazar / 19 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor'da Rizespor maçı mesaisi sürüyor
Spor

Sakaryaspor'da Rizespor maçı mesaisi sürüyor

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 18:21 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da Rizespor maçı mesaisi sürüyor
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 2 galibiyet, 3 beraberlikle 7. sırada yer alan Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde sürdüren Sakaryaspor, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti. Yeşil-siyahlılar hazırlıklarını sürdürdüğü karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Maç, 14 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.