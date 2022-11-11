Sakaryaspor'da Rizespor maçı mesaisi sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 2 galibiyet, 3 beraberlikle 7. sırada yer alan Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde sürdüren Sakaryaspor, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti. Yeşil-siyahlılar hazırlıklarını sürdürdüğü karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Maç, 14 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.