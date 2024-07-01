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Spor

Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi başladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya'yı takımın başına getirdi.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağladı. Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Birol Tüfekçi ile birlikte Rüstemler Tesisleri'ne gelen Suat Kaya, kulüp başkanı Gökhan İn ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında 1 yıllık sözleşme imzalayan Kaya, "Heyecanımız aynı, bir an önce işe başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İmza töreni sonrasında konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn ise, "Hocamız fiyatta da bizi kırmadı ve bir senelik anlaşma sağladık. Her şey yolunda, en geç yarında topçularımızı açıklayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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