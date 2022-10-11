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Spor

Sakaryaspor'da yeni teknik adam belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yolları ayırdığını açıklarken, yeni teknik direktörün ise Serkan Özbalta olduğunu duyurdu.

AA11 Ekim 2022 Salı 01:47 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da yeni teknik adam belli oldu
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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sakaryaspor, Püren ile çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla ligde 9'uncu sırada yer alıyor.

YENİ TEKNİK ADAM BELLİ OLDU

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bir başka açıklamada ise, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta!" ifadeleri yer aldı.

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