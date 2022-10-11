Sakaryaspor'da yeni teknik adam belli oldu

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Sakaryaspor, Püren ile çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla ligde 9'uncu sırada yer alıyor.
Teknik Sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 10, 2022
Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/8kDQlXT59W
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bir başka açıklamada ise, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta!" ifadeleri yer aldı.
✍�� Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 10, 2022
Hoş geldin Serkan Özbalta! #AnadoluGüneşi pic.twitter.com/Jfwy25TlPQ