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Spor

Sakaryaspor'un yeni transferi Gael Kakuta

Sakaryaspor, daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten orta saha oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 14:50 - Güncelleme:
Sakaryaspor'un yeni transferi Gael Kakuta
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Sakaryaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların forma giyen 33 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı.

Sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile Kakuta'nın gelişini duyuran kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

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