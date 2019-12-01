Sakat Falcao’ya ağrı testi

GALATASARAY’IN sezon başında renklerine bağladığı ancak sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Falcao, tedavisini tamamlayıp geldiği İstanbul’da bir dizi teste girecek. 2 Ekimden bu yana sahalardan uzak olan Kolombiyalı yıldız için kesin karar bu testlerden sonra verilecek. Falcao, “Oynayacak durumdayım” derse takımla antrenmanlara başlayacak. Ancak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak önceki gün Bola VIP’e, “Falcao bizden tam iyileşmek için bir ay süre istedi” açıklamasını yapmıştı