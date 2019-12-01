Sakat Falcao’ya ağrı testi
Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim’den beri sahalardan uzak olan ve İstanbul’a dönen Kolombiyalı golcü hakkında kesin karar yapılacak testler sonucunda verilecek.
- Star Spor
GALATASARAY’IN sezon başında renklerine bağladığı ancak sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Falcao, tedavisini tamamlayıp geldiği İstanbul’da bir dizi teste girecek. 2 Ekimden bu yana sahalardan uzak olan Kolombiyalı yıldız için kesin karar bu testlerden sonra verilecek. Falcao, “Oynayacak durumdayım” derse takımla antrenmanlara başlayacak. Ancak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak önceki gün Bola VIP’e, “Falcao bizden tam iyileşmek için bir ay süre istedi” açıklamasını yapmıştı
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