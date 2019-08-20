Sakat Vida’dan Kartal’a müjde

Ağrıları olan Hırvat oyuncunun dün MR’ı çekildi. Sağlık heyeti MR’ın temiz çıktığını ve Vida’nın bu haftaki Gözteple karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceğini açıkladı. Siyah-Beyazlı takımda ayrıca çalışmalara başlayan kaleci Loris Karius da Göztepe karşısında ise eldivenleri giyebilecek. Öte yandan Vida, Hırvatistan Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.