Sakat Vida’dan Kartal’a müjde
SİVAS maçında sakatlanan Domagoj Vida’nın durumunun iyi olduğu açıklandı.
- Star
Ağrıları olan Hırvat oyuncunun dün MR’ı çekildi. Sağlık heyeti MR’ın temiz çıktığını ve Vida’nın bu haftaki Gözteple karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceğini açıkladı. Siyah-Beyazlı takımda ayrıca çalışmalara başlayan kaleci Loris Karius da Göztepe karşısında ise eldivenleri giyebilecek. Öte yandan Vida, Hırvatistan Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.
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