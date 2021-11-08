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Spor

Sakatlanan Berke Özer aday kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, bir süre yatak istirahati gerektirebilecek 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

DHA8 Kasım 2021 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:05
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda belirtildiği üzere tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Kadrodan çıkartılma kararında raporda belirtilen ve daha önceden tedavisi devam eden bel problemi zemininde, bu akşam oynanan maç sonrası artan ağrı yakınması nedeniyle yapılan değerlendirme göz önüne alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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