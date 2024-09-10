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Spor

Sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy antrenmanda yer almadı

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy bugün gerçekleştirilen antrenmanlarda yer almadı. Genç yıldızın durumunun hafta içi netleşmesi bekleniyor.

10 Eylül 2024 Salı 16:10 - Güncelleme:
Sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy antrenmanda yer almadı
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Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salı günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy, yapılan antrenmanda yer almadı. Semih Kılıçsoy'un daha önce kasık ağrısı olduğunu Milli Takım açıklamıştı. Semih bugün de (salı) tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağının hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, Trabzonspor ile 15 Eylül'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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