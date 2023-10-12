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  • Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartıldı! Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber!
Spor

Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartıldı! Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda yapılan sağlık kontrollerinde uyluğunda kas yırtığı tespit edildiği belirtildi.

12 Ekim 2023 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartıldı! Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber!
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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech için Fas Milli Takım kampından kötü haber geldi.

Lesiteinfo'da yer alan habere göre; Faslı oyuncunun uyluğunda kas yırtığı tespit edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Fas Milli Takımı kampına katılan Hakim Ziyech, Fildişi Sahili ile Liberya'ya karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Yıldız oyuncunun tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği aktarıldı. Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

  • Hakim Ziyech
  • Fas Milli Takımı
  • sağlık kontrolleri

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