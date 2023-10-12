Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech için Fas Milli Takım kampından kötü haber geldi.

Lesiteinfo'da yer alan habere göre; Faslı oyuncunun uyluğunda kas yırtığı tespit edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Fas Milli Takımı kampına katılan Hakim Ziyech, Fildişi Sahili ile Liberya'ya karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Yıldız oyuncunun tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği aktarıldı. Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.