Sakatlığını atlatan Edinson Cavani, Galatasaray maçı kafilesinde yer alacak
Paris Saint-Germain'de bir süredir sakatlığı bulunan Edinson Cavani'nin, Galatasaray maçı kafilesinde yer alacağı belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'de Edinson Cavani sevinci yaşanıyor.
Fransa basınında yer alan habere göre; PSG'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'nin Galatasaray maçı kafilesinde yer alması bekleniyor.
NEYMAR YOK, MBAPPE VE CAVANI...
Ağustos ayından beri sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Cavani'nin, takımla çalışmalara başladığı ve Galatasaray'a karşı oynayabileceği belirtildi.
PSG'de Neymar, cezası sebebiyle İstanbul'daki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni dönen Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin Tuchel'in görev vermesi halinde sahada olabileceği kaydedildi.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.