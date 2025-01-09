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Spor

Sakatlığını atlatan Stefan Savic takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Stefan Savic de takımla birlikte çalışmalara başladı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
Sakatlığını atlatan Stefan Savic takımla çalışmalara başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve 6'ya 3 dar alandaki oyunun ardından sprint ve anaerobik çalışma yaptı.

Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Karadağlı stoper Stefan Savic de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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