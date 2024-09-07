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Spor

Sakatlığını böyle duyurdular! İşte İspanyolların Arda Güler endişesi

Milli yıldız Arda Güler dün akşam A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçın 88. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında kendisini yere bıraktı. Maçın bitimine kısa bir süre kala 19 yaşındaki genç oyuncu sakatlığı nedeniyle sahayı terk etti. Arda'nın sakatlığı İspanyol basınında gündeme oturdu. İşte detaylar...

7 Eylül 2024 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
Sakatlığını böyle duyurdular! İşte İspanyolların Arda Güler endişesi
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EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne beraberlikle başladı.

Ay-yıldızlılar, B Grubu 4. Grup ilk hafta mücadelesinde Galler ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

ARDA GÜLER ŞAŞKINLIĞI

Öte yandan A Millî Takım'da Arda Güler, maçın son anlarında sakatlık yaşadı. 88. dakikada kendisini yere bırakan 19 yaşındaki futbolcuya saha içerisinde tedavi uygulandı. Arda, tedavisinin ardından değişiklik istedi ve kenara sekerek geldi.

İSPANYOLLAR TEDİRGİN

Arda Güler'in yaşadığı sakatlık, İspanyol basınında hemen yankı buldu. Diario AS'ta, 'Arda Güler hakkında endişeler' başlığıyla yazılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk oyuncu, Galler ile Türkiye arasında oynanan maçta kaval kemiğine aldığı şiddetli darbenin ardından 88. dakikada oyun alanını terk etti.

'ŞİDDETLİ BİR DARBE ALDI'

Cardiff'te Türkiye ile Galler arasında oynanan maçın bitimine birkaç dakika kala Arda Güler korkulu anlar yaşattı. Genç Türk oyuncu sol bacağının kaval kemiğine şiddetli bir darbe aldı. Bu da yere düşmesine, değiştirilmesini istemesine ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık görevlilerini çağırmasına neden oldu.

'HAFİFÇE TOPALLADI'

Sağlık görevlileri tarafından müdahale edildikten sonra oyuncu hafifçe topalladı. Arda'ya sağlık görevlileri tarafından eşlik edildi ve bir buz torbasıyla yedek kulübesine gitti. Daha önce aynı bölgeye bir darbe daha almış ve doktorlar tarafından tedavi edilmesi gerekmişti.

'TÜM GÖSTERGELER...'

Oyuncunun ciddi bir sakatlığı olup olmadığını doğrulayacak tıbbi testler yapılmadı ancak tüm göstergeler, Arda'nın önümüzdeki pazartesi günü İzlanda'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği yönünde.

'MILITAO'DAN SONRA ARDA GÜLER...'

Real Madrid bu millî maç arasında gerçekten şanssız. Alaba, Bellingham, Mendy, Tchouameni, Camavinga ve Jacobo'nun yokluğuna, kas sakatlığı nedeniyle Brezilya ile antrenmandan ayrılmak zorunda kalan Militao ve Arda Güler de eklendi."

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