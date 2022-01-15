Sakatlıktan dönen Alperen Şengün'den 9 sayı

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:40 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:40

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Sacramento Kings, ağırladığı Houston Rockets'ı 126-114'lük skorla geçti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Kings'te De'Aaron Fox 27 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Marvin Bagley 26 sayı ve 13 ribaunt, Buddy Hield 19 sayı ve 6 ribaunt, Harrison Barnes 16 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

32 mağlubiyetle konferansında son sırada yer alan Rockets'ta Christian Wood 26 sayı ve 8 ribaunt, Jae'Sean Tate 17 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Kevin Porter 16 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Eric Gordon 16 sayılık performans gösterdi.

Sakatlık sürecini geride bırakarak sahaya yeniden çıkan milli oyuncu Alperen Şengün ise 13 dakika 45 saniyede 9 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla mücadele etti.