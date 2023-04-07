İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2023 Cumartesi / 18 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şakir Özkayımoğlu: Hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz
Spor

Şakir Özkayımoğlu: Hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında lider Yılport Samsunspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA7 Nisan 2023 Cuma 23:50 - Güncelleme:
Şakir Özkayımoğlu: Hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Futbolcularımız Göztepe aşkı, sevdası ve ruhuyla oynuyor." dedi.

Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını, çok yürekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana takıma Göztepelilik ruhunu aşılamak için çok çaba sarf ettiğini kaydeden Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar bunun karşılığını verdiler. Gerçekten çok önemli, hepsinin alınlarından öpüyorum. Futbolcularımız Göztepe aşkı, sevdası ve ruhuyla oynuyor. Sahanın her yerinde baskıya giden, sahanın her yerinde temposu düşmeyen 90 dakika vazgeçmeyen taraftarımız gibi bir takımımız var. Asla bizden vazgeçmeyen bir taraftar kitlesi, asla sahada vazgeçmeyen bir futbolcu topluluğu var. Hepsiyle gurur duyuyorum."

Özkayımoğlu, rakiplerinin yenilmezlik serisini sonlandırmalarının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- HÜSEYİN EROĞLU: "LİGDE AVANTAJIMIZ HALA DEVAM EDİYOR"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde 5 ay sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Ligde hücum anlamında istatistiklerde önde bir takım olduklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu maçta istediklerimizi ortaya koyamadık. Bu görüntüden biraz uzaktık. Maçın gidişatı tabii ki iki takım arasında da sistemsel anlamda biraz daha pozisyon kısırlığı şeklinde geçti. Bizim 28 günde oynadığımız yedinci maç, gerçekten zorlu bir süreç yaşadık. Bu da ister istemez mental anlamda da belki yorgunluk oluşturabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Bugün biraz o kimliğimizden uzaktık."

Eroğlu, müsabakanın berabere de bitebileceğini vurgulayarak, "Ligde avantajımız hala devam ediyor. Bizim isteğimiz futbolcularımızla beraber bir an önce şampiyonluğu şehre armağan etmek." şeklinde görüş belirtti.

Önlerinde Tuzlaspor maçı olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Taraftarlarımızı davet ediyorum maça. Zaten bilet anlamında da yoğun bir talep var. O maçı kazandığımız takdirde zaten çok büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Sezon başında verdiğimiz o sözü yerine getireceğiz." diye konuştu.

  • Şakir Özkayımoğlu
  • Göztepe
  • Yılport Samsunspor
  • Spor Toto 1 Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.