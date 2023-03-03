Şakir Özkayımoğlu: Mücadeleden son derece memnunuz

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Dyorex Boluspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Buradan galibiyet alarak taraftarlarımızı mutlu edebilirdik. Olmadı ama çocukların mücadelesinden son derece memnunuz." dedi.

Özkayımoğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, cezaları nedeniyle 96 gün sonra taraftarlarıyla buluştuklarını ancak kendilerine destek olanlara galibiyet armağan edemediklerini söyledi.

Sahalarında puan kaybetmelerinin üzücü olduğunu kaydeden Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

Bu üzücü ama sevindirici tarafı 1-0'dan sonra oyuncularımız yüreklerini ortaya koydu. Kvasina, Emirhan, Palmer ve Tarık hamlelerinden sonra oyunun hakimiyetini aldık. Buradan galibiyet alarak taraftarlarımızı mutlu edebilirdik. Olmadı ama çocukların mücadelesinden son derece memnunuz. Oyuna sonradan giren oyuncularımız çok katkı verdi. Yeni transferlerimizden istediğimiz verimi bugün ne yazık ki alamadık. Önümüzde bir İzmir derbimiz var. Eski mabedimiz olan Doğanlar Stadı'na gidiyoruz. Orada da çok büyük anılarımız var. Taraftarlarımız yine arkamızda olacak. İzmir derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Taraftarlarımız bugünkü destekleriyle bizleri çok mutlu etti. Her zaman arkamızda varlar. Onların hakkını ödemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.