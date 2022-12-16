Şakir Özkayımoğlu: Şanlı Göztepe camiasına 3 puan hayırlı olsun

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Oyunun tek hakimiydik. Bugün gerçekten evlatlarımız, oyuncularımız muhteşem performans sergilediler." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, "Çok zor bir deplasmanlardan biri olan Rize deplasmanı. Bu sezon itibari ile tek yenilgisini deplasmanda 5. hafta Adana'da aldı. İçeride zaten hiç yenilgisi olmayan bir takım. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Oyunun tek hakimiydik. Bugün gerçekten evlatlarımız, oyuncularımız muhteşem performans sergilediler. Oyunun gidişatı her şeyi bizim elimizdeydi. Oyunu elimizde çok tuttuk. Bülent hocanın Rize takımı ligde yukarılarda. Rizespor 29 puanda bizde şimdi galibiyetimizle birlikte 24 puan olduk. Yavaş yavaş yukarıya tırmanmayı başardık. Şanlı Göztepe taraftarı o kadar yoldan geldiler onların İzmir'e geri dönüşü 3 puan galibiyetle oldu. Bu bize büyük gurur ve mutluluk verdi. Oyunun genelinde istediğimiz her şeyi yaptık. Bütün çocuklarımızı evlatlarımızı hepsini canı gönülden kutluyorum. Şanlı Göztepe camiasına 3 puan hayırlı olsun. Önümüzde şimdi çok önemi lig maçı var. 10 gün sonra içerde son olarak Bodrumspor maçı var ama arada bir kupa maçımız var." şeklinde konuştu.