Şakir Özkayımoğlu'ndan hakem tepkisi: Bu penaltılar nasıl verilmez!

Bodrumspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, 2 pozisyonda kendilerine penaltı verilmediğini savunarak, "Koray Gençerler VAR hakemisin, yıllardır hakemlik yapıyorsun ama bu penaltılar nasıl verilmez. Maça zaten tecrübesiz bir hakem gönderildi. Göztepe'nin hakkını her yerde ararım ben." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bodrumspor'u konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, "Evimizde kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Maça şanssızlıklarla başladıklarını söyleyen Özkayımoğlu, "Maçın başında geriye düştük. Gerekli konuşmaları içerde yaptık. İkinci yarı ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İki tane golümüz VAR'dan döndü. 22 yıldır teknik adamlık yapıyorum dünyanın her yerinde Atınç ve Yasin'in pozisyonu penaltı. Bodrumspor'a saygı duyuyoruz ama biz Göztepe'yiz. Çok büyük camiayız. Biz yıkılmayız, ayakta kalırız." dedi.

Maçın hakemlerine tepki gösteren Özkayımoğlu, "Koray Gençerler VAR hakemisin, kaç yıllık hakemsin ama bu penaltılar nasıl verilmez. Maça zaten tecrübesiz bir hakem gönderildi. Göztepe'nin hakkını her yerde ararım, günah. Çocuklar ekmek yiyor. Ekmek yiyen bir sürü insan var. Ayakta kalmak için daha çok çalışıp herkesi yeneceğiz. Herkesi yenmemiz gerekiyor. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıp daha iyi bir Göztepe'yi izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE FORVET BÖLGESİNDE TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ VAR"



Kadrolarında çok fazla kiralık oyuncu yer aldığını ifade eden Özkayımoğlu, "TFF bunu 8 oyuncu olarak sabitledi. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Özellikle forvet bölgesinde takviyeye ihtiyacımız var. Oraya gerekli takviyeler yapılacaktır. Göztepe'yi en iyi şekilde temsil eden oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Uzun bir transfer dönemi var ama 3-4 oyuncu nokta transfer yapmak gerekiyor." dedi.

Oğlu Ege Özkayımoğlu hakkında sorulan soruya ise "Göztepe isterse Ege'yi geri alabilir" diyen Özkayımoğlu, "Oğlum olmaktan öte önemli bir oyuncu. Göztepe'nin çocuğu. Göztepe, bizim canımız. Göztepe'nin hakkını korumak için her türlü savaşa girerim. Geri dönesi gerekiyorsa döner." ifadelerini kullandı.