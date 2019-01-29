Sala için su altı arama kararı
Emiliano Sala'nın sevenleri pes etmiyor. 28 yaşındaki futbolcunun ailesi, enkazın bulunması için son teknoloji bir denizaltı kiraladı.
Yetkililer, cuma günü Arjantinli futbolcuyu arama çalışmalarına son vermişti. Sala ailesi ve futbolcular, aramalara devam edilmesi için bağış topladı ve bir denizaltı kiralandı. Böylece suyun üzerinde bir ize rastlanamayan Manş Denizi’nin derinlikleri de taranacak.
Cardiff City'nin transfer ettiği Sala, Nantes'tan eski takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için Fransa'ya dönmüş ancak 28 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.
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