Sala için su altı arama kararı

Yetkililer, cuma günü Arjantinli futbolcuyu arama çalışmalarına son vermişti. Sala ailesi ve futbolcular, aramalara devam edilmesi için bağış topladı ve bir denizaltı kiralandı. Böylece suyun üzerinde bir ize rastlanamayan Manş Denizi’nin derinlikleri de taranacak.

Cardiff City'nin transfer ettiği Sala, Nantes'tan eski takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için Fransa'ya dönmüş ancak 28 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.