Salernitana-Atalanta maçında Merih Demiral kanlar içerisinde kaldı! Maça devam edemedi...

19 Eylül 2021 Pazar 00:25 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 00:25

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral 5. hafta maçında Salernitana deplasmanında forma giydi. Atalanta Arechi Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Milli futbolcumuz Merih Demiral, Atalanta adına 45 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Atalanta 3 resmi maçın ardından galibiyete uzanarak 7 puana yükseldi. Salernitana ise henüz puanla tanışamadı ve ligin son sırasında kaldı. Maçın 45. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı kart gören Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı ve devre arasında oyundan çıktı.