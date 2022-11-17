Salernitana, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacak

Dünya Kupası için liglere verilen arada La Liga ekipleri Rayo Vallecano ve Villarael ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Galatasraay!a rakip de İtalya'dan çıktı. Süper Lig'in devlerinin Salernitana ile karşı karşıya gelmeye hazırlandıkları ifade edildi.

Solo Slerno'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Dünya Kupası için verilen arada bir yurt dışında 10 günlük bir kamp planlıyor. Bu planlar kapsamında da Türkiye'de iki hazırlık maçı oynayacağı ifade edilmekte.

İtalyan sitesi, Salernita'nın Aralık ayı başında Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapmayı planladığını aktardı.

GALATASARAY İLE OYNAMIŞLARDI

Salernitana, sezon öncesi 27 Temmuz!da Galatasaray ile Avusturya2da bir hazırlık maçı oynamıştı. Salernitana'da 11.dakikada Erik Botheim'ın attığı gole 13.dakikada Galatasaray'dan Haris Seferovic karşılık vermiş ve mücadele 1-1 berabere tamamlanmıştı.