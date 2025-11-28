Salih Özcan: Dünya Kupası'na gitmek istiyorum

Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan'ın açıklamaları:

İSPANYA MAÇI

Kendisinin de ağları havalandırdığı İspanya maçıyla ilgili konuşan milli futbolcu, "Açıkçası çok güzel bir maçtı. Çok umutluyduk o maçta. Zaten maçtan sonra da kaybedecek bir şey yok dedim. Öyle maça girdik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik sonra. Bence gerçekten harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

"EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

Az süre almasına rağmen, aldığı sürede skora katkı yaptığı hatırlatılan Salih Özcan, "Her antrenman ve maçta belirli dakikalara rağmen en iyisini yapmak istiyorum. Saha dışında da çok çalışıyorum. Şans gelirse de onu kullanmak istiyorum. Kendimi fiziksel olarak hep yüksek tutmak istiyorum." diye konuştu.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF

Dünya Kupası play-off turuyla ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "İspanya maçından sonra iki maçı da almamız lazım. Açık ve net söylüyorum. Kalite ve öz güven var bizim takımda. O maçlara da öyle girmek istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyorum." dedi.

SÜPER LİG YORUMU

Süper Lig ile ilgili görüşleri sorulan Salih Özcan, "Kalite biraz arttı. Yüksek, kaliteli oyuncular da geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a karşı galibiyet aldı. İyi bakıyorum ve kalitenin arttığını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"MONTELLA BİLİYOR"

Az süre almasına rağmen milli takıma davet edildiği hatırlatılan ve Vincenzo Montella ile ilişkisi sorulan başarılı orta saha oyuncusu, "Ne verdiğimi biliyor Montella. Kaliteli oyuncu olduğumu biliyor. Takıma ne verdiğimi biliyor, İspanya maçında da gördü. Açık ve net konuşuyor benimle. O bağ var bizde." diye konuştu.

DÜNYA KUPASI MESAJI

Salih Özcan, son olarak Dünya Kupası için, "Bizim takımımız kaliteli, genç bir takım. Ona rağmen kaliteli, tecrübeli oyuncularımız da var. Şansımızı iyi görüyorum. Öncelikle iki maçı alalım. Ondan sonra devam bakalım." açıklamasını yaptı.

TRANSFER

Dortmund ile sözleşmesinin sezon sonunda bittiği hatırlatılan ve yurt dışı ile Türkiye'den teklifler alıp almadığı sorulan Salih Özcan, "Açıkçası oluyor. Menajerimle de konuşuyoruz. Sezonu Dortmund'da tamamlamak istiyorum. Ondan sonra nereden teklif geldiyse açık ve net konuşuruz." diye konuştu.

PERFORMANSI

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda biten Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta forma giydi.