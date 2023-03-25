Salih Özcan: Euro 2024 yolunda ilk adımı atmayı başardık

Salih Özcan, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan yaptığı açıklamada, "Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk. Zor ve sert bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ancak, kazanmayı başardık ve EURO 2024 yolunda ilk adımı atmayı başardık." dedi.

Salih ayrıca, "6 numarada yalnız oynadım, önümde Hakan ve Orkun 8 olarak oynadı. Topla daha rahat oynadık. Topu çevirmeyi denedik ve bunu başardık. 2 golü attık. 3 puanla ülkemize geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maça sonradan giren deneyimli orta saha oyuncusu Salih Özcan süre aldığı zamanda takıma önemli katkılar sağladı.