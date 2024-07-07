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Spor

Salih Özcan: Hedefimiz 2026

Milli futbolcu Salih Özcan, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiğimiz maçtan sonra açıklama yaptı.

7 Temmuz 2024 Pazar 01:39 - Güncelleme:
Salih Özcan: Hedefimiz 2026
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A Milli Takımımızın yıldızlarından Salih Özcan, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını ancak hedeflerinin 2026 Dünya Kupası olduğunu söyleyen Salih, "Biz çok üzgünüz, takımın ayağına sağlık. Herkes elinden geleni yaptı. Böyle bir takımda oynadığım için gururluyum. Kelimeleri bulmak çok zor. İnşallah hedefimiz 2026 olacak. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi taşıdılar maçtan maça. Üzgünüz ama devamı inşallah gelecek." sözlerini sarf etti.

  • Salih Özcan
  • Euro 2024
  • Hollanda maçı

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