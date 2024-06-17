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Spor

Salih Özcan: Yarınki maç çok önemli

A Milli Futbol Takımı Salih Özcan, Gürcistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2024 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
Salih Özcan: Yarınki maç çok önemli
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A Milli Takım'da Salih Özcan, EURO 2024'te oynayacağımız Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Salih Özcan maçla ilgili, "Öncelikle yarınki maç bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız." dedi.

Taraftarımıza değinen Salih Özcan, "Bizim için gerçekten büyük bir avantaj taraftarlar. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM"

Milli takım kararıyla da ilgili konuşan yıldız isim, 'Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum.' sözlerini sarf etti.

Herkesi kırmızı-beyaz giyinmeye davet eden Salih, "Benim için gerçekten özel bir maç olacak. Dediğim gibi, çok değişik bir maç olacak. Stadı biliyorum. İnşallah yarın herkes kırmızı-beyaz giyinir. Takımdan hariç ben de dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah turnuvaya öyle başlarız." dedi.

Salih Özcan son olarak, "Konsantre olmalıyız. Yarınki maç çok önemli. İyi başlamalıyız. Kalitemiz var, ona güveneceğiz. Takım olarak öyle başlayacağız maça.' şeklinde konuştu.

  • Salih Özcan
  • Gürcistan maçı
  • Milli Futbol Takımı

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