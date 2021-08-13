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Spor

Salih Uçan: Beşiktaş formasının kıymetini hep bileceğim

Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Uçan, sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

13 Ağustos 2021 Cuma 22:59 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 22:59
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İlk maçından memnun olduğunu kaydeden Salih, "Hazırlık dönemine iyi başladım, ilk hazırlık maçında darbe aldığım için 5-6 antrenman kaçırdım. Adana Demir maçında sonradan girdim, az süre aldım, şu anda da yüzde 100 hazır hissetmiyorum. Hocam 11'de şans verdi, 70 dakika oynadım, yavaş yavaş enerjimi toplayacağım. İyi skorla başladık, bence zamanla daha iyi olacağız. İyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Taraftar önünde heyecan da vardı, güzel geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Mutlu olduğunu ifade eden Salih, "Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Maçın adamının kim olduğu sorulan Salih, "Atiba ve Josef olabilir, N'Koudou diyorum, ilk golü attı" cevabını verdi.

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