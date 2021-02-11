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Spor

Salih Uçan: Bir daha gol atarsam ona koşmam

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'un Galatasaray'ı 3-2'lik skorla elediği maçta 1 gol atan başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, maç sonrasında konuştu.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:27 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:27
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Gol sevincini anlatan Salih Uçan, "Gol attıktan sonra Serkan Kırıntılı'ya koştum. Rize maçında 'Gol atacaksın, bana koş' dedi ama gol iptal oldu. Bugün yine 'Gol atacaksın' dedi, ben de 40 metre koştum ama sahaya inmedi. Bir daha gol atarsam ona koşmam" dedi.

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Zor bir maçtı. Galatasaray derbiyi kazanarak geldi. İkinci yarıya da Galatasaray dirençli başladı. Sonuçta galip gelen taraf olduk. Turu geçtiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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