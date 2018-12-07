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Salih Uçan Empoli'de forma giyemiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Empoli’ye yeni umutlarla giden Salih Uçan, yine kayıplarda.

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İtalya Serie A ekiplerinden Empoli’ye yeni umutlarla giden Salih Uçan, yine kayıplarda.

Teknik direktörlük görevine Giuseppe Iachini geldikten sonra gözden düşen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde son 3 karşılaşmada forma bulamadı.

Udinese, Atalanta ve SPAL karşılaşmalarında kulübede olup, hiç süre almayan Salih’in Fenerbahçe’yle olan sözleşmesi ise önümüzdeki sezon sonunda bitiyor. Salih geçen yıl da İsviçre ekiplerinden Sion’da kiralık olarak oynamıştı.

(Fanatik)

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