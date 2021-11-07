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  • Salih Uçan'a inanılmaz tepki! Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası...
Spor

Salih Uçan'a inanılmaz tepki! Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası...

Beşiktaş'a sezon başında katılan Salih Uçan Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından sert eleştirilere maruz kaldı. Oyuna ikinci yarıda giren Salih Uçan etkisiz kalınca taraftar çileden çıktı.

Star.com.tr7 Kasım 2021 Pazar 08:21 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 08:21
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Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1'lik skorla yenilen Beşiktaş'ta taraftar başta Salih Uçan olmak üzere bir çok futbolcuya tepki gösterdi. Son 5 maçta 4 yenilgi alan siyah beyazlılarda lider ile puan farkı 10'a yükselirken Beşiktaş ligde maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

SALİH UÇAN'A SERT TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar sezon başında takıma katılan Salih Uçan için beklentilerin altında kaldığı değerlendirmesini yaparken Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve sahada etkisiz kalan Salih Uçan için sosyal medya başta olmak üzere sert tepkiler gösterdiler. 2-1'lik yenilginin de gelmesiyle ağır eleştiriler alan siyah beyazlı futbolcularda en büyük tepkilerden birisini de Salih Uçan aldı. İşte Beşiktaş taraftarlarının Salih Uçan için yaptığı paylaşımların bazıları...

Star.com.tr

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