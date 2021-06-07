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Spor

Salih Uçan'dan Alanyaspor'a veda! ''Benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor''

Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan bir veda mesajı yayımladı ve 'Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin.' dedi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:55
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Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Salih Uçan, turuncu yeşilli kulübe veda etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan başarılı oyuncu, "Formasını severek ve büyük bir gururla taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

İşte Salih Uçan'ın veda açıklaması:

"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gururla taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin."

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