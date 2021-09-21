Salih Uçan'dan hakem serzenişi

21 Eylül 2021 Salı 23:25 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:27

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Yedikleri golün faul olabildiğini kaydeden Salih, "Zorlu maç dönemlerinden geçiyoruz, 3 günde bir maç var. 3-0 öne geçip, kendimizi son dakikalara doğru rahatlatabileceğimiz, bir sonraki maç için avantaj yakalamışken, bir anda 2. yarı yumuşak başladık A'dan Z'ye. Sonra maç 3-1 oldu, sonra şanssız bir gol yedik, 3-2 olunca, rakip de büyük takıma karşı oynuyor, saha içindeki enerjileri artıyor. "

"Son pozisyonda kötü bir gol yedik. Hakeme de söyledim, bir bastırma var dedim, faul olduğunu söylüyorlar, pozisyonu görmedim. Geçen hafta 2-0'dan 3-2 öne geçtik, bu hafta 3-0'dan 3-3 oldu, futbol böyle bir oyun, hiçbir zaman maçı kazandık dememek gerekiyor. Saha içindeki atmosferi yönetmek kolay olmuyor, bir anda telaş oluyor, zeminin ağırlığı da bizi negatif etkiledi. Zemin de kötü olsa, hava da kötü olsa, Beşiktaş takımı 3-0 öne geçtiği maçta 3 gol yememeli. Yine sonuç olarak yenilmedik, yenilmezlik devam ediyor, kafamızı kaldırıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.