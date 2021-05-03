Salih Uçan'ın sağlık durumu belli oldu

DHA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:36 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:36

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi.

Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.