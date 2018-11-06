Salih Uçan'ın takımı Empoli'nin teknik direktörü Aurelio Andreazzoli'nin görevine son verildi
Fenerbahçe'den kiralık giden Salih Uçan'ın da formasını giydiği Empoli'de teknik direktör Aurelio Andreazzoli'nin görevine son verildi.
İtalya Serie A'da Salih Uçan'ın da formasını giydiği Empoli'de teknik direktör değişikliği yaşanıyor.
Serie A'da 11 maç sonunda topladığı 6 puanla 18. basamakta yer alan ve bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunan Empoli'de teknik direktör Aurelio Andreazzoli'nin görevine son verildi.
2017 Aralık ayından bu yana mavi-beyazlı ekibin başında bulunan Aurelio Andreazzoli yerine henüz yeni teknik direktörün kim olacağı açıklanmadı.
Salih Uçan, Aurelio Andreazzoli döneminde bu sezon 3 maçta forma şansı bulabilmişti.
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