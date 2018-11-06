Salih Uçan'ın takımı Empoli'nin teknik direktörü Aurelio Andreazzoli'nin görevine son verildi

İtalya Serie A'da Salih Uçan'ın da formasını giydiği Empoli'de teknik direktör değişikliği yaşanıyor.

Serie A'da 11 maç sonunda topladığı 6 puanla 18. basamakta yer alan ve bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunan Empoli'de teknik direktör Aurelio Andreazzoli'nin görevine son verildi.

2017 Aralık ayından bu yana mavi-beyazlı ekibin başında bulunan Aurelio Andreazzoli yerine henüz yeni teknik direktörün kim olacağı açıklanmadı.

Salih Uçan, Aurelio Andreazzoli döneminde bu sezon 3 maçta forma şansı bulabilmişti.